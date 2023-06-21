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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 06:45

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından asgari ücret zammı kamuoyu ile paylaşıldı. Sırada memur ve emekliye uygulanacak zam oranı yer alıyor. Emekli zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği gibi bayram öncesinde maaşlar ve emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsil numarasına göre ödenmeye devam ediyor. Temmuz zammı 6 aylık oran ve refah payı ile ortaya çıkacak. İşte; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri yeni asgari ücretin açıklanması ardından yeniden gündemde. Temmuz maaş zammı asgariye etki ettikten sonra memur ve emekli maaşı ne kadar oldu, kaç TL olacak soruları hız kazandı. Milyonlarca vatandaş 6 aylık enflasyon rakamları beklentisi ile hesaplanan tabloları kontrol ediyor. İlk tahminler masada. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Asgari ücret belli oldu! SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? | Video

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak! Temmuzda SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, zam ne zaman açıklanacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

Ödeme günü 17-18 olanlar: 17 Haziran
Ödeme günü 19-20 olanlar: 18 Haziran
Ödeme günü 21-22 olanlar: 19 Haziran
Ödeme günü 23-24 olanlar: 20 Haziran
Ödeme günü 25-26 olanlar: 21 Haziran tarihlerinde aylıklarını alacak.

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