EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan asgari ücret zammı 20 Haziran'da Bakan Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Akabinde ise yılın ikinci yarısında memur ve emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında yerini aldı. Bu noktada ise Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Öte yandan Haziran aylıkları ve emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre hesaplara geçiyor. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2023 Temmuz son dakika haberleri…