EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanması sonrası gözler milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar 6. veri olan Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Emekli zam oranı ilk tahminleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…