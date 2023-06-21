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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 20:32

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni asgari ücretin açıklanması sonrası gözler milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar 6. veri olan Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Emekli zam oranı ilk tahminleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan asgari ücret zammı 20 Haziran'da Bakan Vedat Işıkhan tarafından duyuruldu. Akabinde ise yılın ikinci yarısında memur ve emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında yerini aldı. Bu noktada ise Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Öte yandan Haziran aylıkları ve emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre hesaplara geçiyor. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2023 Temmuz son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödenecek. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2023: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Buna göre,

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