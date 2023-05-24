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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı 4 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 06:50

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı 4 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek Temmuz zammı için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Son enflasyona göre emekli maaş zammı hesaplama 2023 tablosu için araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre emekli ve memur zammı enflasyon verisi yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emekli zam oranı çalışmaları için Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, 4 aylık enflasyon farkı kaç TL? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli Zammı 2023 Temmuz Son Dakika: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı 2023 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan emekli ve memur Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı için son 2 veri bekleniyor. Maaşlar enflasyon oranı yanı sıra ek zam ve refah payı ile değerlendirilecek. Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ederken son enflasyona göre emekli zammı hesaplamaları başladı. Peki, 2023 Temmuzda SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 4 aylık enflasyon fark kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Emekli zammı hesaplama tablosu...

Emekli Zammı 2023 Temmuz Son Dakika: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu.

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Emekli Zammı 2023 Temmuz Son Dakika: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

15 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesini aldı.

Emekli Zammı 2023 Temmuz Son Dakika: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

Emekli Zammı 2023 Temmuz Son Dakika: Son enflasyona göre hesaplandı! SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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