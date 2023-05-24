EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Emekli zammı 4 aylık veriyle hesaplandı! Temmuz zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek Temmuz zammı için Mayıs ve Haziran verisi bekleniyor. Son enflasyona göre emekli maaş zammı hesaplama 2023 tablosu için araştırmalar başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre emekli ve memur zammı enflasyon verisi yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen emekli zam oranı çalışmaları için Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki SSK Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, 4 aylık enflasyon farkı kaç TL? İşte, 2023 emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...