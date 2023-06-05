Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:29

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri araştırılıyor. 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Işıkhan'ı atadı. Bu noktada emekli zammı ne kadar olacak 2023 soruları yanıt aramakta. TÜİK 6 aylık enflasyon oranları ve refah payı ile emekli maaşı hesaplama yapılabilir. Temmuzda maaşlarında artış yaşayacak memur, emekli ve asgari ücretliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Bağkur SSK emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte detaylar