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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:29

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri araştırılıyor. 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Vedat Işıkhan'ı atadı. Bu noktada emekli zammı ne kadar olacak 2023 soruları yanıt aramakta. TÜİK 6 aylık enflasyon oranları ve refah payı ile emekli maaşı hesaplama yapılabilir. Temmuzda maaşlarında artış yaşayacak memur, emekli ve asgari ücretliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, Bağkur SSK emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte detaylar

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı son dakika araştırmaları devam ediyor. TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecekken, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay açıklamıştı. Yeni kabine açıklandı ve çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Peki, emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor? İşte emekli zammı hesaplama ekranı

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı, refah payı ve 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ile belirlenmektedir. Aşağıdaki hesaplamalar üzerinden Temmuz emekli zammı ne kadar olacak sorusu öğrenilebilir.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL OLDU!

Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin 2 bin TL seviyesine çekilmesi de milyonları sevindiren bir artış oldu. Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler yeniden 2 bin TL'yi ceplerine koymaya hazırlanıyor.

Aylık bağlama işlemleri tamamlanan EYT'liler de zamlı maaş ve ikramiyeden yararlandı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA || Yeni kabine çalışmaya başlıyor! Bağkur ve SSK en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.

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