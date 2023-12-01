EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklileri 2024 Ocak zammı gelişmelerine odaklandı. 6 aylık enflasyon verisi ve refah payı ile ortaya çıkacak emekli zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 4 aylık oranın tamamlandığı enflasyonda yeni veri için sayılı günler kaldı. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklentisi de belli oldu. Bu noktada emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Ara zam ile 7.500 TL seviyesine çıkan en düşük maaş için 10.000 sınırı aşılıyor! Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?