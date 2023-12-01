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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 08:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 08:39

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur emeklileri 2024 Ocak zammı gelişmelerine odaklandı. 6 aylık enflasyon verisi ve refah payı ile ortaya çıkacak emekli zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. 4 aylık oranın tamamlandığı enflasyonda yeni veri için sayılı günler kaldı. Öte yandan Kasım ayı enflasyon beklentisi de belli oldu. Bu noktada emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Ara zam ile 7.500 TL seviyesine çıkan en düşük maaş için 10.000 sınırı aşılıyor! Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri yılın son ayı ile birlikte yakın mercek altına alındı. Kök maaş üzerinde uygulanan zammın ardından ara zamla 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Enflasyon ile belirlenecek zam oranı için geri sayım başladı. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi...

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

4 verinin netleştiği enflasyonda kasım ayı beklentisi de belli oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de sonuçlandı. 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Kasım enflasyon beklentisi açıklandı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisi için tarih belli oldu. 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı enflasyonu ile tablolar şekil alacak.

Veriler öncesi beklenti anketi sonuçları geldi!

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