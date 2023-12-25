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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:43

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Zamlı aylıklar için geri sayım sürüyor. Son enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Net rakamlar Aralık ayı enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. Teknik ve bütçe çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Aralık sonu yaklaşırken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirler enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı hesapları ve tahminleri gelmeye başladı. Emekli ve memur maaşları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında zamlanıyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile belirlenecek. Emekli zam oranı yılın 5 aylık enflasyon verileri ile hesaplandı. Geriye ise yalnızca Aralık verisi kaldı. En düşük aylığın 10.000 TL'yi geçmesine kesin gözüyle bakılırken milyonlarca emekli hesaplama işlemlerine tam gaz devam ediyor. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Emekli maaş zammı hesaplama tablosu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

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