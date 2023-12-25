EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA | 5 aylık enflasyon zammı hesaplandı! 2024 Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı 2024 son dakika haberleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. Zamlı aylıklar için geri sayım sürüyor. Son enflasyona göre emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Net rakamlar Aralık ayı enflasyon oranı ile ortaya çıkacak. Teknik ve bütçe çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Aralık sonu yaklaşırken Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Gelirler enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika gelişmeleri…