Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. 2024 Ocak zammı ile yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanan zam oranı son 2 veriyi bekliyor. Dört aylık veri ile yüzde 29'luk zam kesinleşmişti. Kasım ayı enflasyonu beklentisi ile bu oran güncellendi. Şu an 7.500 TL olarak ödenen en düşük maaş için en az 10.000 TL rakamı konuşuluyor. Yılın son ayına girilirken SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı hesaplama işlemlerine tam gaz devam ediyor. Peki; 2024 Ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son durum.