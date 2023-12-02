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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 09:31

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini koruyor. 2024 Ocak zammı ile yeni yılın ilk yarısında geçerli olacak maaşlar netleşecek. 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanan zam oranı son 2 veriyi bekliyor. Dört aylık veri ile yüzde 29'luk zam kesinleşmişti. Kasım ayı enflasyonu beklentisi ile bu oran güncellendi. Şu an 7.500 TL olarak ödenen en düşük maaş için en az 10.000 TL rakamı konuşuluyor. Yılın son ayına girilirken SSK, Bağ-Kur emeklisi emekli maaşı hesaplama işlemlerine tam gaz devam ediyor. Peki; 2024 Ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, son durum.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri kritik aylara girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Emekli zam oranı yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ve refah payı ile hesaplanacak. 4 aylık veri belli olurken Kasım ayı enflasyonu için ise bekleyiş sürüyor. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL merak ediyor. Yılın son ayına girilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakın takibe alınmış durumda. Beklentiye göre, en az 10.000 TL rakamı gündemde. İşte, SSK, Bağ-Kur emekli zammı hesaplama bilgileri.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

4 verinin netleştiği enflasyonda kasım ayı beklentisi de belli oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de sonuçlandı. 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli zammı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: En az 10.000 TL formülü! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI VE TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ YOLDA

Ocak ayında emekliler için 2 düzenleme yapılacak. Emekli maaşı zammı ile bütün kök maaşlar artış yaşayacak. Bunun yanı sıra Hazine desteği ile en düşük emekli maaşı sınırı yeniden belirlenecek.

Emekli kök maaş zammı ile yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artış yaşayacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden hesaplanacak.

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