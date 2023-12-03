EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü 2024 Ocak zammı tahminleri ve gelişmelerinde. 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli zammı son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Son veriler için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyonu hafta başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bu noktada emekli maaşı hesaplama tablosu beklentilere göre kontrol ediliyor. Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş 10.000 liranın üzerine çıkıyor. Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?