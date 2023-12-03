EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

4 verinin netleştiği enflasyonda kasım ayı beklentisi de belli oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de sonuçlandı. 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: