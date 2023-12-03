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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.12.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 11:31

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin gözü 2024 Ocak zammı tahminleri ve gelişmelerinde. 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli zammı son dakika haberleri ile takip edilmeye devam ediyor. Son veriler için geri sayım başladı. Kasım ayı enflasyonu hafta başında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bu noktada emekli maaşı hesaplama tablosu beklentilere göre kontrol ediliyor. Temmuzda 7.500 TL olan en düşük maaş 10.000 liranın üzerine çıkıyor. Peki, ocakta emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri: Yıl sonunun gelmesiyle birlikte zam araştırmalarında heyecan başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak merak ediliyor. 7 bin 500 TL sonrası maaşların hangi seviyeye çıkacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak refah payı bekleniyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Enflasyon beklentisi ile zam oranı tahminleri masada. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı beklentisi...

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar gündemde.

4 verinin netleştiği enflasyonda kasım ayı beklentisi de belli oldu. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de sonuçlandı. 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ MAAŞI ZAM SON DAKİKA 2024: Kasım enflasyon beklentisi belli oldu! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak 5. enflasyon verisi için tarih belli oldu. 4 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak kasım ayı enflasyonu ile tablolar şekil alacak.

Veriler öncesi beklenti anketi sonuçları geldi!

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