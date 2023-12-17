EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son verii için heyecan dorukta. Son enflasyona göre 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: