EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin 2024 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emekli ve memur zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Zamlı maaş tablosu son enflasyona göre şekillendi. Geriye ise yalnızca son bir veri kaldı. Bu noktada yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamlarıyla netleşecek olan emekli zammı son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Emekli maaşı hesaplama işlemleri enflasyon yanı sıra refah payı da eklenerek yapılacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte Ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük maaş için ilk tahminler…