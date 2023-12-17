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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 17.12.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:15

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emeklinin 2024 Ocak zammı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Emekli ve memur zammı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Zamlı maaş tablosu son enflasyona göre şekillendi. Geriye ise yalnızca son bir veri kaldı. Bu noktada yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamlarıyla netleşecek olan emekli zammı son dakika haberleri yakın takibe alınmış durumda. Emekli maaşı hesaplama işlemleri enflasyon yanı sıra refah payı da eklenerek yapılacak. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte Ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük maaş için ilk tahminler…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri ile milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon oranı ile hesaplanan zam oranı için son veri bekleniyor. Geri sayım devam ederken en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu ilk tahminler ile yanıt buluyor. Temmuz zammı ile 7 bin 500 TL olan en düşük maaşın 10 bin TL üzerine çıkacağı öngörülüyor. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Vedat Işıkhan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte SSK, Bağ-Kur emekli zammı son durum gelişmeleri ve ilk tahminler.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son verii için heyecan dorukta. Son enflasyona göre 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 SON DAKİKA: En az 10.000 TL rakamı gündemde! zammı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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