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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 08:06

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Ocak maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden vatandaşlar memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Son veri olan Aralık enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kaldı. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Şimdi milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli zam oranı ilk tahminleri yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı aylıklar için geri sayım sürüyor. Ocak-Haziran dönemini kapsayan memur ve emekli zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kalırken emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ocak zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Öte yandan tahsis numarasına göre 5 bin TL emekli ikramiyesi yakın zamanda hesaplara yatırılacak. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Ocak son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı taraafından yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Kasım ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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