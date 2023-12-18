EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Işıkhan’da! Ocak zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Ocak maaş zammı için geri sayım devam ediyor. Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden vatandaşlar memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Son veri olan Aralık enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kaldı. 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Şimdi milyonlarca vatandaşın gündeminde emekli zam oranı ilk tahminleri yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…