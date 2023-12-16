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Haberler Fotohaber 2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 08:49

2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! Son bir veri kaldı, ilk tahminler geldi ve tablolar şekillendi. 2024 Ocak zammı ile artacak en düşük maaş 10.000 TL üzerine mi çıkıyor? 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ve ocak aylarında zam alan emekliler son olarak aylık bazda yüzde 3,28 artan kasım enflasyonunu öğrendi. Bu noktada emekli maaşı hesaplama tablosu güncellendi. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika haberleri: Zam oranı için geri sayım başladı. Ocak ayının başında TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyonu sonrası veriler tamamlanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili olacağı refah payı beklenecek. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak özellikle sınırdaki 7.500 TL alanların gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamaları ile süreç yakın mercek altına alındı. İşte; SSK, Bağ-Kur emekli zammı tahmini...

2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERE OCAKTA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan emekli zammı için çalışmalar son adımda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ortaklığında yürütülen çalışmalar ile refah payı için de hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son verii için heyecan dorukta. Son enflasyona göre 10.000 sınırı aşılıyor. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Yılsonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamlarının 6 ay birikmesiyle ortaya çıkan zam oranı için son veri bekleniyor. Kasım enflasyonuyla birlikte 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

Son olarak kasım ayı enflasyonu açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre enflasyon kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

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