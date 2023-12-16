2024 OCAK EMEKLİ ZAM ORANI SON DAKİKA: Enflasyona ek refah payı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! Son bir veri kaldı, ilk tahminler geldi ve tablolar şekillendi. 2024 Ocak zammı ile artacak en düşük maaş 10.000 TL üzerine mi çıkıyor? 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ve ocak aylarında zam alan emekliler son olarak aylık bazda yüzde 3,28 artan kasım enflasyonunu öğrendi. Bu noktada emekli maaşı hesaplama tablosu güncellendi. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?