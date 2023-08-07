EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç?

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.