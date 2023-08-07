EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Emekli zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı 2024 Ocak zammı ile tekrar hesaplanacak. Yılın 2. yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli maaşı zammı için ilk enflasyon verisi geldi. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye zam tahminleri de netleşti. Geri sayım sürerken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öte yandan emekliye ek zam yapılacak mı, var mı, ne kadar soruları da yanıt arıyor. Ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…