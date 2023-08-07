Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:13

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk rakam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Emekli zammı son dakika haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı 2024 Ocak zammı ile tekrar hesaplanacak. Yılın 2. yarısına ait enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli maaşı zammı için ilk enflasyon verisi geldi. Temmuz ayı enflasyon oranı sonrası emekliye zam tahminleri de netleşti. Geri sayım sürerken SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Öte yandan emekliye ek zam yapılacak mı, var mı, ne kadar soruları da yanıt arıyor. Ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Peki, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Ocak zammı için hesaplamalar başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu 2024 yılının ilk yarısı için yanıt arıyor. Temmuz ayı enflasyon verisi sonrası memur ve emekli maaşı için hesaplamalar başladı. Ocak zammı ile artış yaşayacak memur ve emekli maaşı zam oranı için ilk veri belli oldu. Bu gelişme sonrası ise emekli zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Öte yandan emekliye ek zam yapılacak mı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Zamlı aylıklar Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon rakamları ile hesaplanacak. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Ocak zammı için hesaplamalar başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Ocak zammı için hesaplamalar başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Ocak zammı için hesaplamalar başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU! 2024 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9,49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı. Dolayasıyla emekliler için 9,49 oranındaki bu enflasyon ilk zam verisi olarak gerçekleşmiş oldu. Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Ocak zammı için hesaplamalar başladı! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.

Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

SON DAKİKA