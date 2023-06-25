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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:35

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekli zammı son dakika araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını açıkladı ve net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmiş durumda. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sıra emekli ve memur zammına gelmiş durumda. TÜİK enflasyon oranına göre Temmuz emekli zammı 2023 belirli olacak. İlk 5 aylık enflasyon oranı belli olurken, haziran enflasyon rakamları sonucu emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu soruları yanıt alacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri, yeni gelecek haberleri bekliyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte emekli zammı 2023 hakkında detaylar

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekli zammı 2023 ne kadar olacak, yüzde kaç zam var sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Asgari ücret zammı sonrası sıra memur ve emekli zammına gelmiş durumda. 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ve refah payı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı zammı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Işıkhan liderliğinde çalışmalar hızla devam ediyor. Peki, emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar zam bekleniyor? İşte detaylar

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz."

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödendi. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

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