Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:35

Emekli zammı 2023 hesaplama ekranı: 6 aylık enflasyon oranı sonrası Temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Emekli zammı son dakika araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını açıkladı ve net asgari ücret 11 bin 402 TL'ye yükselmiş durumda. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sıra emekli ve memur zammına gelmiş durumda. TÜİK enflasyon oranına göre Temmuz emekli zammı 2023 belirli olacak. İlk 5 aylık enflasyon oranı belli olurken, haziran enflasyon rakamları sonucu emekli zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu soruları yanıt alacak. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri, yeni gelecek haberleri bekliyor. Peki, emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? İşte emekli zammı 2023 hakkında detaylar