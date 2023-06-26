Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:27

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücret ardından heyecan dorukta. Memur ve emeklinin zam oranı için de harekete geçildi. Temmuz emekli zammı son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığı gibi bayram öncesinde maaşlarına ve bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler enflasyon farkı ve refah payı ile uygulanacak zamma odaklanmış durumda. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…