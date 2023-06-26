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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 07:27

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücret ardından heyecan dorukta. Memur ve emeklinin zam oranı için de harekete geçildi. Temmuz emekli zammı son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığı gibi bayram öncesinde maaşlarına ve bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler enflasyon farkı ve refah payı ile uygulanacak zamma odaklanmış durumda. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emekli zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 2023 Temmuz maaş zammı asgari ücretlilerin beklentisini karşıladıktan sonra emekli ve memurun artışı için hazırlanıyor. Yeni emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL oldu soruları gündemdeki yerini aldı. 6 aylık enflasyon oranı beklentisi ile ilk hesaplar masada yerini aldı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. İşte, SSK, Bağkur emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENDİ!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da vatandaşlar ile buluştu.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Bakan Işıkhan açıklayacak! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

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