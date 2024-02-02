Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
16:04
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?
Son dakika haberi: Emekliye ek zam düzenlemeleri kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yüzde 11,68'lik SSK, Bağ-Kur emekli kök maaşı iyileştirmesi ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Yeni emekli maaşı kaç lira oldu? Bunu hesaplamak çok kolay. İşte yapacağınız o işlem...