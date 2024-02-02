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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 16:04

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

Son dakika haberi: Emekliye ek zam düzenlemeleri kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yüzde 11,68'lik SSK, Bağ-Kur emekli kök maaşı iyileştirmesi ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesinden doğan ek zam farkları hesaplara yatırılacak. Yeni emekli maaşı kaç lira oldu? Bunu hesaplamak çok kolay. İşte yapacağınız o işlem...

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

Son dakika haberleri: Emeki maaşı ek zam farkı önümüzdeki günlerde yatırılacak. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 49,25'e yükseltilmesini içeren düzenlemeler yasalaştı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SGK harekete geçecek ve Ocak emekli maaşı farkları hesaplara yatacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

OCAK AYI EMEKLİ MAAŞI EK ZAM FARKI HESAPLARA YATIACAK

Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaşlarını aldı. Ancak sonradan ilave edilen ve yasal düzenleme gerektiren refah payları ve zam farkları ise önümüzdeki günlerde yatırılacak. Ancak emekliler açısından yeni zam oranı yüzde 37,57'den 11,68 puan farkla yüzde 49,25 oranına çıkartıldı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

Böylece maaş gününde yatırılan yüzde 37,57 oranındaki aylıklar yeniden hesaplandı ve yükseldi. Peki emeklilerin yeni maaşları kaç lira oldu Şubat ayı itibariyle alacakları yeni maaşlar nasıl öğrenilecek ve hesaplanacak? İşte adım adım o formül:

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

BİRİNCİ ADIM

e-Devlet sistemine girerek Aylık ödeme bilgileri kısmını bulun. Burada arama yaparken 4A, 4B ve 4 C yazmayı unutmayın. Yani SSK emeklileri 4A aylık ödeme bilgisi, Bağkur emeklileri 4B aylık ödeme bilgisi, ve Emekli Sandığı emeklileri ise 4C aylık ödeme bilgisi olarak arama yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

İKİNCİ ADIM

Açılan sayada sizin emekli aylığınız için ödeme bilgileri bulunuyor. Ancak burada henüz aylıklar yansıtılmış değil. Fakat Ek Ödeme Tutarı bölümünde sizin maaşınızın yüzde 4'ü kadar aldığınız Ek ödeme görünüyor. Bu rakam sizin yeni maaşınızın yüzde 4'ünü oluşturuyor.

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