EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Ek ödemeye bak hesapla! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ek zam farkı ve Resmi Gazete ne zaman?

İKİNCİ ADIM

Açılan sayada sizin emekli aylığınız için ödeme bilgileri bulunuyor. Ancak burada henüz aylıklar yansıtılmış değil. Fakat Ek Ödeme Tutarı bölümünde sizin maaşınızın yüzde 4'ü kadar aldığınız Ek ödeme görünüyor. Bu rakam sizin yeni maaşınızın yüzde 4'ünü oluşturuyor.