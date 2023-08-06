EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberi: Enflasyon ve iyileştirme ile belirlenen Temmuz zammı emekli ve memur için uygulanmaya başladı. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar bu kez 2024 Ocak zammı ile araştırılıyor. EYT'liler de dahil olmak üzere tüm emekliler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemlerine devam ediyor. Yılsonu enflasyon beklentisi ile yeni zam oranında ilk tahminler masada yerini almaya başlıyor. ''Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman gelecek'' soruları da yanıt arıyor. Peki, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte, Emekli zammı 2024 Ocak tahminleri…