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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.08.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 09:40

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberi: Enflasyon ve iyileştirme ile belirlenen Temmuz zammı emekli ve memur için uygulanmaya başladı. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar bu kez 2024 Ocak zammı ile araştırılıyor. EYT'liler de dahil olmak üzere tüm emekliler SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemlerine devam ediyor. Yılsonu enflasyon beklentisi ile yeni zam oranında ilk tahminler masada yerini almaya başlıyor. ''Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman gelecek'' soruları da yanıt arıyor. Peki, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte, Emekli zammı 2024 Ocak tahminleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı 2024 Ocak için araştırılıyor. Son enflasyon ardından yeni zam için ilk veri alınmış oldu. Yılda iki kez güncellenen memur ve emekli maaşları Ocak ayında artış yaşayacak. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Milyonlarca vatandaşın gündeminde emekliye ek zam gelecek mi sorusu da yer alıyor. 6 aylık enflasyon oranı yeniden hesaplanıyor. Peki, en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte, emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU! 2024 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

(TÜİK) Temmuz enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: İlk veri alındı! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.

Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

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