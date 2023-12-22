Milyonlarc emeklinin gündeminde yer alan emekli zammı için son bir veri kaldı. TÜİK tarafından 2023 Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli ve memur için nihai zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek. Peki, emekli maaşı Ocak 2024'de ne kadar olacak? İşte 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu!