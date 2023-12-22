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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:48 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 07:50

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Emekli zammı yeni yılın son demlerinde tekrar gündemde. Ocak 2024 itibariyle emekliler maaşlarını zamlı oalrak alacak. Bu noktada Aralık ayının son haftasına girilmesiyle, zam oranı ne olacak sorusu yanıt aramaya başladı. SSK, BAğ-Kur emekli maaş zammının belirlenmesnde önemli olan etken "enflasyon" için, Aralık ayı oranlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, Ocak 2024 emekli zammı için detaylar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Milyonlarc emeklinin gündeminde yer alan emekli zammı için son bir veri kaldı. TÜİK tarafından 2023 Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli ve memur için nihai zam oranı belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak. Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek. Peki, emekli maaşı Ocak 2024'de ne kadar olacak? İşte 2024 emekli maaş zammı hesaplama tablosu!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ENFLASYON ORANI EMEKLİ ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon rakamları ile Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında uygulanacak emekli ve memur enflasyon farkı kesinleşecek.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

MERKEZ BANKASI ARALIK VERİSİNİ PAYLAŞTI

Merkez Bankası 2023 yılının son verilerini içeren Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre;

6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08

Hesaplanan memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Hesaplanan memur zammı: Yüzde 49,80 oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?

SON 1 VERİ KALDI!

2023 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli ve memur nihai zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları ise 3 Ocak 2024 tarihinde belli olacak.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

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