Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:48
Güncelleme Tarihi: 22.12.2023
07:50
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2024: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Emekli zammı yeni yılın son demlerinde tekrar gündemde. Ocak 2024 itibariyle emekliler maaşlarını zamlı oalrak alacak. Bu noktada Aralık ayının son haftasına girilmesiyle, zam oranı ne olacak sorusu yanıt aramaya başladı. SSK, BAğ-Kur emekli maaş zammının belirlenmesnde önemli olan etken "enflasyon" için, Aralık ayı oranlarının da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zam gelecek? İşte, Ocak 2024 emekli zammı için detaylar...