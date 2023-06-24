Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ: Memur ve emeklinin gözü son veride! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 00:32

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ: Memur ve emeklinin gözü son veride! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar olacak son dakika haberleri ile milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Akabinde ise memur emekli zammı masada yerini aldı. 6 aylık enflasyon rakamları Temmuz ayının ilk haftasında netlik kazanacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı emekliler için 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Zamlı maaş hesaplama işlemleri için ise arama motorları meşgul edilmeye başlandı. İşte; memur ve emekli maaşı son dakika haberleri…

Emekli zammı son dakika 2023: Memur ve emekli Temmuz maaş zammında ilk tahminler! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı Temmuz 2023 son dakika haberleri ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyurdu. Zamlı tutar, Temmuz-Aralık döneminde ödenecek. Bu gelişme sonrası ise gözler memur ve emekli zammı üzerinde etkili olacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Temmuz maaş zammı için geri sayıma geçilirken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon beklentisi ile ilk tahminler belli oldu. Peki, emekli zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

Emekli zammı son dakika 2023: Memur ve emekli Temmuz maaş zammında ilk tahminler! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması bekleniyor | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı son dakika 2023: Memur ve emekli Temmuz maaş zammında ilk tahminler! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENİYOR!

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini ve maaşlarını alacağını aktardı:

"Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. "

Emekli zammı son dakika 2023: Memur ve emekli Temmuz maaş zammında ilk tahminler! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş ve ikramiyeleri 17-23 Haziran`da ödendi. 14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı.

Emekli zammı son dakika 2023: Memur ve emekli Temmuz maaş zammında ilk tahminler! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

SON DAKİKA