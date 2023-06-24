Giriş Tarihi: 24.06.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 00:32

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI 2023 TEMMUZ: Memur ve emeklinin gözü son veride! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı ne kadar olacak son dakika haberleri ile milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu yılın ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Akabinde ise memur emekli zammı masada yerini aldı. 6 aylık enflasyon rakamları Temmuz ayının ilk haftasında netlik kazanacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı emekliler için 6 aylık enflasyon oranı yanı sıra refah payı ile hesaplanacak. Zamlı maaş hesaplama işlemleri için ise arama motorları meşgul edilmeye başlandı. İşte; memur ve emekli maaşı son dakika haberleri…