Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı Temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'ın her fırsatta enflasyon karşısında duracağını hatırlattıkları emekli, memur ve asgari ücretli için enflasyon farkı hesaplama işlemleri başladı. 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile şekillenmesi beklenen emekli maaşları zam oranı son enflasyona göre hesaplanıyor. Öte yandan bayram ikramiyesi sorgulamaları da başladı. İşte, temmuz emekli zammı tahminleri…