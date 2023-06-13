Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri EYT'lilerin de dahil olmasıyla birlikte hız kazandı. Ocak ayında yapılan zammın üzerine en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması milyonlarca vatandaş için müjde olmuştu. Şimdi yeni oran bekleniyor. Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Temmuz zammı son enflasyona göre şekillendi. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…