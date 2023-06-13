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Haberler Fotohaber Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:53

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı Temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan'ın her fırsatta enflasyon karşısında duracağını hatırlattıkları emekli, memur ve asgari ücretli için enflasyon farkı hesaplama işlemleri başladı. 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon oranı ve refah payı ile şekillenmesi beklenen emekli maaşları zam oranı son enflasyona göre hesaplanıyor. Öte yandan bayram ikramiyesi sorgulamaları da başladı. İşte, temmuz emekli zammı tahminleri…

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri EYT'lilerin de dahil olmasıyla birlikte hız kazandı. Ocak ayında yapılan zammın üzerine en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılması milyonlarca vatandaş için müjde olmuştu. Şimdi yeni oran bekleniyor. Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları ile takip ediliyor. Temmuz zammı son enflasyona göre şekillendi. Peki, SSK, Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU BUGÜN TOPLANIYOR

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Kritik toplantının en önemli gündemi asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere sosyal devlet anlayışı çervesinde yapılacak düzenlemeler oldu. Kabine sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Başkan Erdoğan, "Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde ödenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'da çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı.

13 Haziran bugün Asgari Ücrette ilk toplantı gerçekleşecek.

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Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz aylarda yılda iki kez zam alan milyonlarca emekliye zam dönemi öncesinde müjdeli haber gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ocak zammı ile 5 bin 500 TL'yi bulan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldığını açıklamıştı. Zamlı maaşlar hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

MAAŞLAR TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi yaptığı açıklamada çalışan, memur ve emekliye müjdeyi şu sözlerle vermişti:

''Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız.''

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika 5 aylık oranla hesaplandı! 4A SSK, 4B Bağkur emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?

ÇALIŞMALAR 2 BAKANLIK BÜNYESİNDE SÜRÜYOR

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

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