SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı hesaplama tablosu araştırılmaya başladı. Yılda iki kez zam alan memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Enflasyon farkının yanı sıra Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarında sık sık yer verdiği refah payı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Son iki verinin kaldığı zam oranında ilk tahminler masada. Peki, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…