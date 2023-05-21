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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 17:13

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak zammı üzerinde en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından gözler temmuz zammına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli ve memur zammı için heyecan dorukta. Son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. 4 aylık enflasyon verisi geride kaldı. Milyonlarca vatandaş emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı da gündemde. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son durum…

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı hesaplama tablosu araştırılmaya başladı. Yılda iki kez zam alan memur ve emekli için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Enflasyon farkının yanı sıra Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamalarında sık sık yer verdiği refah payı ile birlikte değerlendirilmesi beklenen emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri ile takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Son iki verinin kaldığı zam oranında ilk tahminler masada. Peki, SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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