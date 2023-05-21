SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI 2023 GELİŞMELERİ | Temmuzda emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı temmuz 2023 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Ocak zammı üzerinde en düşük maaşın 7 bin 500 TL seviyesine çekilmesi ardından gözler temmuz zammına çevrildi. 6 aylık enflasyon oranı ile belli olacak emekli ve memur zammı için heyecan dorukta. Son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. 4 aylık enflasyon verisi geride kaldı. Milyonlarca vatandaş emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak, hangi ay ödenecek sorularına yanıt arıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği refah payı da gündemde. Peki, SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son durum…