EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı temmuz haberleri takip ediliyor. 4A-4B ve 4C için yeni tablo ve yeni formül ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyona göre oranı belirlenen emekli maaşının Temmuz ayı hesaplamaları başladı. Şuan 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için temmuz zammı merak ediliyor. Peki, 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?