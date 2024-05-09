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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:55

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı temmuz 2024 son dakika haberleriyle gündemde. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı için ilk dört aylık veriler belli oldu. Emekli zammı netleşmeye başlıyor. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo ve emekli zammı temmuz hesaplama ekranı!

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Emekli zammı temmuz haberleri takip ediliyor. 4A-4B ve 4C için yeni tablo ve yeni formül ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyona göre oranı belirlenen emekli maaşının Temmuz ayı hesaplamaları başladı. Şuan 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için temmuz zammı merak ediliyor. Peki, 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA!
Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.
4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

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EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.
3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz’da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

6 AYLIK EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 25,39
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,39
Örnek hesaplama:
• MÜSTEŞAR 1/1 - 53.597 TL - 64.284 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 - 47.438 TL - 56.897 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 - 22.076 TL - 26.477 TL
• MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 1/4 - 14.574 TL - 17.480 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) 1/4 – 18.616 TL - 22.328 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 - 22.076 TL - 26.477 TL
• KAYMAKAM 1.SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.486 TL

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