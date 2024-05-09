Giriş Tarihi: 09.05.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
13:55
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ HESAPLAMA: 4A,4B,4C için yeni tablo! SSK, Bağ-Kur Temmuz'da en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Emekli zammı temmuz 2024 son dakika haberleriyle gündemde. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan zam oranı için ilk dört aylık veriler belli oldu. Emekli zammı netleşmeye başlıyor. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo ve emekli zammı temmuz hesaplama ekranı!