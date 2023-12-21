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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!
Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:33 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 07:33

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla az bir süre kala enflasyon oranları ile yeni emekli maaş zammı belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkına göre ortalam fiyat ön görülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konu hakkında memur emeklilerine yılbaşında yüzde 50 civarında artış yapılacağını açıklamıştı. Peki, 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı hesaplama tablosu!

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

Milyonlarca emekli yılbaşında yapılacak olan zam oranı için nefesini tuttu. Emekliler, her yıl ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu noktada Ocak ayına çok az bir süre kala gözler emekli zammı haberine çevirildi. Emekli zammı için enflasyon rakamları da araştırılıyor. Emekli maaş zammı 2024 için enflasyon rakamlarının yanı sıra refah payı da etkili olacak. Peki, emekli zammında son durum ne? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

TÜİK EMEKLİ ENFLASYON FARKINI AÇIKLADI

En son kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmıştı. asım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61.9 olurken, 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

Emekli aylarına yılda 2 defa zam uygulanıyor. 6 ayda bir yapılan artışlar, enflasyon farkına göre belirleniyor. Aralık enflasyon rakamlarının ardından yeni emekli aylıkları da belli olacak. Böylece milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını yeni yılda güncellenen tutarla zamlı olarak alabilecek.

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

SON 1 VERİ KALDI!

6 aylık enflasyonla ortaya çıkacak emekli ve memur nihai zam oranı için geriye sadece 1 veri kaldı. TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamlarını Ocak ayı başında açıklayacak.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ve maaş zamları refah payı hariç kesinleşecek.

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha YEYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

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