Giriş Tarihi: 21.12.2023 07:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2023
07:33
EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM || 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte emekli zammı hesaplama tablosu!
Milyonlarca emeklinin gündeminde yer alan emekli zammı için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yeni yıla az bir süre kala enflasyon oranları ile yeni emekli maaş zammı belli olacak. Kasım ayı enflasyon rakamları ile beraber 5 aylık enflasyon farkına göre ortalam fiyat ön görülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konu hakkında memur emeklilerine yılbaşında yüzde 50 civarında artış yapılacağını açıklamıştı. Peki, 2024 En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı hesaplama tablosu!