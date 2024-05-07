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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 10:34

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika emekli zammında yeni formül gündemde. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliler için temmuz ayı zammı kapıda. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı netleşmeye başladı. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo!

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri takip edilirken 4A-4B ve 4C için yeni tablo yeni formül masada. 6 aylık enflasyona göre zamlanan emekli maaşının Temmuz ayında zamlanması bekleniyor. 4 aylık enflasyon verileri netleşti. Hali hazırda 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için hesaplamalar başladı. Peki, 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZDA!

Emekli maaşına her yıl Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 kez zam geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor.

4 aylık enflasyon oranı açıklanmışken gözler yeni emekli zammına çevrildi.

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EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

TÜİK, NİSAN AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatitik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat ayında yüzde 4,53 ve Mart ayında yüzde 3,16 olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta ise Nisan ayı enflasyon verisini duyurdu. Buna göre TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise 17 ayın zirvesine yükselerek yüzde 69,80 oldu.

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜFE verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Bu rakam aynı zamanda Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı zam oranını yansıtıyor. 4 ayık memur enflasyon farkı ise yüzde 3,23 oldu. Yüzde 10'luk memur toplu sözleşme zammı ile de enflasyon farkı dahil zam oranı memur emeklileri için yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı haziran ayı enflasyon rakamlarının gelmesi ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları ve refah payı açıklamaları ile netleşecek.

3 Temmuz günü açıklanacak rakamlar yeni maaşları ortaya çıkaracak.

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