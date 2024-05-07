Giriş Tarihi: 07.05.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
10:34
EMEKLİ ZAMMINDA YENİ FORMÜL AÇIKLANDI! SSK BAĞ-KUR için yeni tablo masada: 4A,4B,4C en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika emekli zammında yeni formül gündemde. Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekliler için temmuz ayı zammı kapıda. 4 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli zammı netleşmeye başladı. Şimdi gözler emekli kök maaşları ve en düşük emekli maaşlarının güncellenmesine çevrildi. Peki, SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 4A,4B,4C için yeni tablo!