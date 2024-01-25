Giriş Tarihi: 25.01.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
19:40
EMEKLİLERE EK ZAM SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu
EMEKLİLERE EK ZAM SON DAKİKA | Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği aylıklara ek zam yapılmasına ilişkin teklif TBMM'de görüşüldü. Emeklilere yüzde 49,25 zam yapılması önerisi Meclis'ten geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerin aylık artış oranını aynı seviyeye yükseltme kararı aldıklarını belirterek, "Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki emeklilere ek zam ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları ve ek zam tablosu...