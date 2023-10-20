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Haberler Fotohaber Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek
Giriş Tarihi: 20.10.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 09:16

Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

Hükümet, emeklilik aylık bağlama sistemini yeniden düzenleyecek. Geliri düşük olanlar için özel sosyal sigorta programı oluşturulacak. Sistemle kişilerin daha çok istihdamda kalması sağlanacak.

Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci önemli reform geliyor. 2024- 2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine yönelik reform niteliğinde adımlara yer verildi.

Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

Emekli refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleriyle desteklenecek. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek, prim tabanı da güçlendirilecek. Sisteme giriş kolaylaşacak.

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Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

Bu amaçla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek. Sistemde mali sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.

Emeklilikte ikinci reform geliyor! Aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek

ESNEK ÇALIŞMAYA UYUMLU

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

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