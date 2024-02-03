EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi. EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, 'Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı. Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.