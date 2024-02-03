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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı
Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:05

EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı

Son dakika haberi...Emekli maaş farkları için tarihler belli oldu. Buna göre SSK'lılar 6 Şubat, Bağ-Kur'lular 7 Şubat'ta emekli maaşı ek zam farkını hesaplarında görecek.

EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında yüzde 49,25 oranında yükseltme yapılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine 6 Şubat'ta başlanacağını bildirdi.

EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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