EMEKLİYE EK ZAM FARKI SON DAKİKA: Bakan Vedat Işıkhan ödeme tarihlerini açıkladı

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ödemelerin SSK kapsamında emekli olanlar için 6 Şubat'ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olanlar için de 7 Şubat'ta gerçekleştirileceği bilgisini vererek, "Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.