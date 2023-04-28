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Haberler Fotohaber Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:47

Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının alt sınırına uygulanan zamla beraber en düşük maaş tutarı 2 bin TL artış yaşamıştı. 7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar için ise yeni bir müjde geldi. Bakan Bilgin "Refah Payı" adı altında bu vatandaşlara ödeme yapılacağını bildirdi. Hal böyleyken ise "Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte emekliye refah payı ödemeleriyle ilgili merak edilenler.

Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emekliye refah payı ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Gelen açıklamaya göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 7 bin 500 lira ve üzeri emekli maaşı alanlara refah payı verileceğini duyurdu. Hal böyleyken binlerce emeklinin gözü kulağı emekli refah payı ödemeleriyle ilgili detaylara çevrildi. Peki, Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman? İşte detaylar.

Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında emeklileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın kendisine talimat verdiğini aktaran Bakan Bilgin,

"Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi."

Bakan Bilgin müjdeyi verdi! Emekli maaşlarına refah payı geliyor | Video

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Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

" 6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan oranları düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

"7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI VERİLECEK"

Emeklilere refah payı verileceğini aktaran Bakan Bilgin, şunları kaydetti:

Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

"Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek.

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