Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

"Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek.