Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek? 2023 SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:43
Güncelleme Tarihi: 28.04.2023
14:47
Geçtiğimiz günlerde emekli maaşlarının alt sınırına uygulanan zamla beraber en düşük maaş tutarı 2 bin TL artış yaşamıştı. 7.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar için ise yeni bir müjde geldi. Bakan Bilgin "Refah Payı" adı altında bu vatandaşlara ödeme yapılacağını bildirdi. Hal böyleyken ise "Emekliye refah payı nedir, kimlere verilecek, SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklileri refah payı alacak mı, ne zaman?" gibi birçok soru yanıt aramaya başladı. İşte emekliye refah payı ödemeleriyle ilgili merak edilenler.