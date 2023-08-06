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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:45

EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı her 6 ayda bir enflasyon oranına endeksli şekilde belirleniyor. Son dönemde emekli maaşları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zammına ilaveten refah payı verilmeye başlandı. Yılın 2. yarısında belirlenecek emekli zammı için ilk enflasyon verisi gelirken, emekliye zam tahminleri de netleşti. Öte yandan pandemi döneminden bu yana gerçek maaşı ne olursa olsun Hazinenin desteği ile taban maaş alıyor. Bu uygulama seyyanen ödeme ile yapılırken artışlar ise kök maaşa yapılıyor. Peki bu kök maaş nedir? Nasıl uygulanıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen o detaylar...

FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

Milyonlarca emeklinin maaş zamları enflasyona endeksli. Burada 6 aylık enflasyon oranları belirliyor ve refah payı bunun üzerinden yapılıyor. Bu yüzden her açıklanan enflasyon emekliler için yeni bir hesap anlamına geliyor.

EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahipleri her yıl iki kez maaşlarında artış görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışları ise enflasyon belirliyor.

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EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor.

EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor, kimi zaman da seyyanen artışlar yapılıyor.

EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

REFAH PAYI EKLENİYOR

Son olarak Ocak ayında 15 puan refah payı eklenmiş ve maaş artışı 15'den yüzde 30'a çıkmıştı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur7luya 5,23, memur emeklisine ise 7,45 puan refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapıldı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları.

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