Giriş Tarihi: 06.08.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 12:45

EMEKLİYE ZAM REHBERİ: En düşük emekli maaşı artacak! Ocak 2024 emekli zammı için rakam ortaya çıktı!

SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı her 6 ayda bir enflasyon oranına endeksli şekilde belirleniyor. Son dönemde emekli maaşları için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası emekli zammına ilaveten refah payı verilmeye başlandı. Yılın 2. yarısında belirlenecek emekli zammı için ilk enflasyon verisi gelirken, emekliye zam tahminleri de netleşti. Öte yandan pandemi döneminden bu yana gerçek maaşı ne olursa olsun Hazinenin desteği ile taban maaş alıyor. Bu uygulama seyyanen ödeme ile yapılırken artışlar ise kök maaşa yapılıyor. Peki bu kök maaş nedir? Nasıl uygulanıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen o detaylar...