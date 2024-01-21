EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

EK ZAM VE 10 BİN TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Enflasyon zammından sonra hesaplanan emekli maaşları hesaplara yatırılıyor. Ancak sonradan yapılan ek zam bu maaşları değiştirecek. Taban maaş 10 bin lira olarak düzenlenecek ve emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılacak. Zamdan oluşan fark ise sonradan tekrar yatırılacak. Peki bu hesaplar nasıl yapılacak? Şu anda bankaya yatırılan aylıklar hangi oranlarda değişecek? İşte cevabı…