Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
14:01
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçecek
Yüzde 37,57'lik emekli zammı sonrası maaşlar gün gün hesaplara yatıyor. Yüzde 5 ek zam ile SSK, Bağ-Kur 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekliye zam düzenlemesi bu hafta içinde yasalaşacak. Maaş farkları, emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara yatacak.