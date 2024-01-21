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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçecek
Giriş Tarihi: 21.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 14:01

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçecek

Yüzde 37,57'lik emekli zammı sonrası maaşlar gün gün hesaplara yatıyor. Yüzde 5 ek zam ile SSK, Bağ-Kur 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Emekliye zam düzenlemesi bu hafta içinde yasalaşacak. Maaş farkları, emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara yatacak.

FARUK ERDEM
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlenirken, emekli kök maaşları da yüzde 37,57 enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 refah payı ile artacak. Düzenlemeler Meclis'te yasalaşacak ve Resmi Gazete'de yürürlüğe girecek. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri sonrası oluşan maaş farkları ayrıca hesaplara yatacak. Ocak ayında hak kaybı olmayacak.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

EK ZAM VE 10 BİN TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

Enflasyon zammından sonra hesaplanan emekli maaşları hesaplara yatırılıyor. Ancak sonradan yapılan ek zam bu maaşları değiştirecek. Taban maaş 10 bin lira olarak düzenlenecek ve emeklilere yüzde 42.6 oranında zam yapılacak. Zamdan oluşan fark ise sonradan tekrar yatırılacak. Peki bu hesaplar nasıl yapılacak? Şu anda bankaya yatırılan aylıklar hangi oranlarda değişecek? İşte cevabı…

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilere uygulanacak enflasyon artışları da belli olmuştu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı alırken memur emeklileri toplu sözleşmeyle birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 49,25 zam aldılar.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı çalışması yapan hükümet taban maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye artış oranını da yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya çıkarmış oldu. Ancak ek zamlar için yasal düzenleme gerektiğinden hesaplara henüz ek zamlar yansımadı.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Hesap yeniden yapılacak! Maaş farkı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı Meclis’ten geçecek

Şu anda emeklilere yatırılan maaşlarda kök aylıklara yapılan yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışları bulunuyor. Daha sonra ek zamdan kaynaklanan farklar da emeklilerin hesabına yatırılacak. Böylece tüm emekliler Aralık ayına göre yüzde 42,6 oranında zam almış olacak.

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