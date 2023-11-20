En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için hesaplamalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda 2024 Ocak zammı hesapları da şekillendi. Bu veriye göre, önümüzdeki yılın ilk yarısını kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 39,62 olacak. Memur zammı ve refah payı ile emekli zammı yüzde 50'yi aşacak. Böylece 7.500 TL tutarındaki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 11.500 TL'yi görecek. İşte, SSK, Bağ-Kur 2024 emekli zammı hesaplama tablosu…