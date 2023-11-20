Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23'lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 16:41

En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23'lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için hesaplamalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Buna göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda 2024 Ocak zammı hesapları da şekillendi. Bu veriye göre, önümüzdeki yılın ilk yarısını kapsayan SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 39,62 olacak. Memur zammı ve refah payı ile emekli zammı yüzde 50'yi aşacak. Böylece 7.500 TL tutarındaki SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 11.500 TL'yi görecek. İşte, SSK, Bağ-Kur 2024 emekli zammı hesaplama tablosu…

En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

Emekli zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Merkez Bankası, memur ve emekli maaşı zammı hesaplamalarında kritik rol oynayan yeni enflasyon beklentisini açıkladı. Buna göre, 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23 olarak belirlendi. Tahminlere göre, refah payı dahil 2024 Ocak zammı yüzde 50'yi aşacak. Bu oran baz alınarak yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı 11.500 TL seviyesine yükselecek. 6 aylık enflasyon oranı açıklandıktan sonra refah payı hariç nihai emekli ve memur zammı kesinleşecek. Öte yandan SSK, Bağ-Kur emekli maaşları için 2 düzenleme yapılıyor. İşte, Yüzde 67,23'lük yeni enflasyon tahmini ile SSK, Bağ-Kur 2024 emekli zammı tablosu...

En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında memur ve emekli zammına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.

Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum."

En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİ İÇİN AÇIKLAMA!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşları hakkında açıklamada buludu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

En düşük emekli maaşı 11.500 TL! Yüzde 67,23’lük yeni enflasyon tahmini ile 2024 emekli zammı tablosu

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATT!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz ay çalışmayan emeklilere tek sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağının müjdesini vermişti.

2024 yıl başına kadar emeklileri rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emekliye 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı.

Emekliler için bundan sonraki adımlar kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi olacak.

SON DAKİKA