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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:03

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayıyla beraber gündemde yer alan bir konu da Nisan enflasyon oranı oldu. Memur ve emekli zamlarında belirleyici olan, kira artış oranı gibi birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oran, her ay bir önceki ay olacak şekilde açıklanıyor. Bu noktada ise "Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri ne diyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlenmişti. Peki, TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri ne diyor? İşte tüm bu detaylar.

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TÜİK, her ay olduğu gibi bu ay başında da Nisan ayı enflasyon oranı verilerini paylaşacak. Memur ve emekli zamlarında da belirleyici olacak olan bu veri için gözler TÜİK'ten gelecek açıklamada. Yılın ilk yarısına ilişkin enflasyona göre belirlenecek olan rakamlar merakla beklenirken bu noktada ise "Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Nisan enflasyon oranı verisi için gelecek açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar.

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok kalemde gelirleri etkileyecek Nisan ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Mayıs Çarşamba günü Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

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SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon oranı verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin enflasyon beklentisine göre tahminlerin ortalaması yüzde 2,65 oldu. Enflasyon beklenti anketine katılan ekonomistlerin Nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,9 ve en yüksek yüzde 3,5 aralığında yer aldı.

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerin Nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,65) göre bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi Nisan'da yüzde 49,56'dan 46,26'ya geriledi. Tüketici Fiyat Endeksi, Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 2,29 artış göstermişti.

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