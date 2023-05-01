Giriş Tarihi: 01.05.2023 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 14:03

SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayıyla beraber gündemde yer alan bir konu da Nisan enflasyon oranı oldu. Memur ve emekli zamlarında belirleyici olan, kira artış oranı gibi birçok ücreti yakından ilgilendiren bu oran, her ay bir önceki ay olacak şekilde açıklanıyor. Bu noktada ise "Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri ne diyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 2023 yılında Şubat enflasyonu yüzde 3,15 olarak belirlenmişti. Peki, TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, beklenti anketleri ne diyor? İşte tüm bu detaylar.