Esaslar belli oldu! İşte Afet Yeniden İmar Fonu detayları...

Bakanlığa bağlı tüzel kişiliği olan fon, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda, imar, altı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kurum, kuruluşlara aktarılması faaliyetlerini yürütecek.

Fonun kaynakları, yurt içi ve dışı kaynaklı bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve dışı sermaye ile para piyasalarından sağlanan finansmandan oluşacak.