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Haberler Fotohaber ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR! EYT'lileri de ilgilendiriyor! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 07:32

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR! EYT'lileri de ilgilendiriyor! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesi esnafa erken emeklilik müjdesi vermişti. Buna göre, küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SGK'lılarla eşitlenecek. Söz konusu düzenlemeden kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi 1 milyon esnaf yararlanacak. Yüzbinlerce vatandaş ise bu noktada Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendireceği belirtilen düzenleme içi tüm gözler Meclis'e gelecek yeni torba yasaya çevrilmiş durumda. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, eşitlendi mi, kaç oldu? İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika gelişmeleri…

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023: Prim günleri SSK’lılar ile eşitlenecek! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu, esnaflar erken emekli olabilecek mi soruları gündemdeki yerini koruyor. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi küçük esnafa erken emeklilik geliyor. Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi yaptığı açıklamada 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitleneceğini açıklamıştı. 1 milyon esnafın yararlanacağı düzenleme ile ilgili olarak Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, eşitlendi mi, ne kadar oldu soruları yanıt aramaya devam ediyor. EYT'lileri de yakından ilgilendiren düzenleme Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile yürürlüğe girecek. İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika haberleri…

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023: Prim günleri SSK’lılar ile eşitlenecek! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR! 2023 BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesinde yaptığı açıklamalarda küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

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ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023: Prim günleri SSK’lılar ile eşitlenecek! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

BAĞ-KUR'da mevcut durumda emeklilik prim gün sayıları şu şekilde:

Normal emeklilik: Kadın 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) prim.

Kısmi emeklilik: Kadın 50, erkek 55 yaş ve 15 tam yıl (5400 gün) prim.

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu. Esnaflar, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023: Prim günleri SSK’lılar ile eşitlenecek! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK 2023: Prim günleri SSK’lılar ile eşitlenecek! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) süreyleydi.

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

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