ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR! EYT'lileri de ilgilendiriyor! 2023 Bağkur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesi esnafa erken emeklilik müjdesi vermişti. Buna göre, küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SGK'lılarla eşitlenecek. Söz konusu düzenlemeden kuaför, manav, bakkal, tesisatçı gibi 1 milyon esnaf yararlanacak. Yüzbinlerce vatandaş ise bu noktada Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu sorularına yanıt aramaya başladı. Kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendireceği belirtilen düzenleme içi tüm gözler Meclis'e gelecek yeni torba yasaya çevrilmiş durumda. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, eşitlendi mi, kaç oldu? İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika gelişmeleri…