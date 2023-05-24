Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik fırsatının detayları geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından canlı yayında açıklandı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında yanıtlanan ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. SGK'ya yapılacak dilekçeli başvuru sonrası fırsatı elde edecek ev hanımları toplu ödeme fırsatını da değerlendirerek harekete geçmeyi bekliyor. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvuru nasıl olacak?