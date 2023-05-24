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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK'ya dilekçeli başvuru yapılacak!
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:17

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK'ya dilekçeli başvuru yapılacak!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan ev hanımlarına emeklilik fırsatının detayları geçtiğimiz gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından canlı yayında açıklandı. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında yanıtlanan ev hanımları nasıl emekli olacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. SGK'ya yapılacak dilekçeli başvuru sonrası fırsatı elde edecek ev hanımları toplu ödeme fırsatını da değerlendirerek harekete geçmeyi bekliyor. Peki, 2023 ev hanımlarına emeklilik şartları neler, başvuru nasıl olacak?

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yaptığı açıklamaya göre primlerin üçte biri bakanlık tarafından karşılanacak. Aile kurumunu sosyal ve kamusal alanda koruma altına almayı destekleyecek çalışma için heyecan dorukta. Ev hanımlarına emeklilik şartları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. İşte, "ev hanımları nasıl emekli olur sorusunun yanıtı!

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

DERYA YANIK: 3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan Bakan Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları paylaştı.

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Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

Bakan Yanık yaptığı açıklamada; "Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek." sözlerine yer verdi.

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

AİLE KURUMU İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA!

Bakan Derya Yanık, yapılacak çalışmanın önemine de dikkat çekti:

''Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı Bakan Derya Yanık tarafından açıklandı: SGK’ya dilekçeli başvuru yapılacak!

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI

"Şöyle bir düzenleme olacak kabaca şu anda çerçevesi. Kendi evinde kendi ailesi kendi çocuğu eşi vs. için ama nihayetinde ev kadınlarının kendi ailesi için ürettiği ekonomik değerin de bir kamusal tarafı var. Dolayısıyla dedik ki ikincisi daha önemlisi bizim hiçbir vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin dışında tutmamak gibi bir gayemiz var. Her vatandaş sosyal güvenceye sahip olsun ihtiyacı olduğunda yararlanabilsin.''

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