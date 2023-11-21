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Haberler Fotohaber Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?
Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 20:47

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

Son dakika ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve toplu ödemeler hakkında araştırmalar yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacağı tahmin edilen emeklilikte prim desteğine dair yeni açıklamalar yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları ve toplu ödeme, çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? İşte, konu hakkında detaylar

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

Ev hanımlarına emeklilik var mı, çıkacak mı, ne zaman çıkar soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla yanıt arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu hakkında açıklamalarda bulunurken, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulması bekleniyor.

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI GELİYOR!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis'e sunacakları çalışmaları aktardı. Açıklamasında emekli zammı, emekli Cumhuriyet ikramiyesi, işsizlik ve istihdam gibi konulara değindi.

Konuşmanın en dikkat çeken kısmı ev hanımlarına emeklilik açıklaması oldu. Seçim öncesi aktarılan çalışmalar arasında yer alan prim desteği için harekete geçildi:

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Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

" Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek."

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

3'TE 1'İNİ DEVLET ÖDEYECEK!

A Haber canlı yayınına katılan eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık daha önce Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen ev hanımları için emeklilik fırsatına dair detayları şöyle aktarmıştı:

"Ev hanımlarının emeklilik imkanı bu dönemde yapacağımız en önemli çalışmalardan birisi. Ev hanımlarının emekli olmak istemeleri halinde sigorta priminin 3'te 1'ini devlet ödeyecek.

Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

'Ev kadınlarının emekliliği konusu da aslında bizim aileye ve aile kurumunun sosyal tarafına da kamusal tarafına da ne kadar önem verdiğimizi gösteren bir tutum."

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