Ev hanımlarına emeklilik şartları neler, yürürlüğe girdi mi? Ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı?

Son dakika ev hanımlarına emeklilik başvurusu ve toplu ödemeler hakkında araştırmalar yanıt arıyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanacağı tahmin edilen emeklilikte prim desteğine dair yeni açıklamalar yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme ile ev hanımlarına sosyal güvence desteği ve emeklilik yolunun açılması planlanıyor. Ev hanımlarına emeklilik şartları ve toplu ödeme, çalışmanın tamamlanmasıyla belli olacak. Peki, ev hanımlarına emeklilik var mı, yasası çıktı mı? Ev hanımlarına emeklilik ne zaman çıkacak? İşte, konu hakkında detaylar