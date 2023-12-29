Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:09
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:09
Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?
Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. 2024 yılına az bir süre kala evde bakım maaşına yapılacak zam oranı yakından takip ediliyor. Yeni yılda birçok ödeneğin fiyatı memur zammı ve asgari ücret zammı ile belli oluyor. Evde bakım maaşı zamlı tutarı için geri sayım başladı. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?