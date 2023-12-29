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Haberler Fotohaber Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:09

Evde bakım maaşı 2024'te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. 2024 yılına az bir süre kala evde bakım maaşına yapılacak zam oranı yakından takip ediliyor. Yeni yılda birçok ödeneğin fiyatı memur zammı ve asgari ücret zammı ile belli oluyor. Evde bakım maaşı zamlı tutarı için geri sayım başladı. Peki, 2024 evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

Evde bakım maaşına gelecek zam oranı yakından takip ediliyor. Her yıl yeni zam oranına göre değişiklik gösteren evde bakım maaşı 2024 Ocak zammıyla birlikte yeniden şekillenecek. Ödemeleri her ayın 11-15'i arasında yapılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor. Peki, yeni yılda evde bakım maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım aylıkları memur maaş katsayısına göre artıyor.

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Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal destek ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı memur zammı hesaplamasında olacak. 6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık memur zam oranı yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.

Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.

3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

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