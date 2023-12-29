Evde bakım maaşı 2024’te ne kadar olacak? Evde bakım maaşına yüzde kaç zam yapılacak belli oldu mu?

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal destek ödemesi alan vatandaşların gözü kulağı memur zammı hesaplamasında olacak. 6 aylık enflasyon memurlar ve emeklilerin maaş artışlarını belirliyor. Burada nihai memur zam oranı da sosyal yardımları doğrudan etkiliyor. Yani sosyal yardımlar yani 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı gibi ödemelerde her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşına yapılan zam kadar yükseliyor. Örneğin 6 aylık memur zam oranı yüzde 50 olarak olunca sosyal yardımlar da benzer şekilde artacak.