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Haberler Fotohaber Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:44

Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu noktada ise "4 Mayıs 2023 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek Mayıs ayının ortalarına doğru gündeme geldi. Ödemelerin il il ve genel olarak ayın 15'i itibarıyla yatmaya başladığı biliniyor. İşte 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...

Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi bugün de merak ediliyor. Ödenekten evinde ağır hasta, yaşlı veya engelli olan kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Mayıs ayının ortasına doğru Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenekle ilgili olarak "4 Mayıs 2022 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi ve tüm detaylar...

Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Engelli ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı.

Ödemeler 15 Mayıs 2023 tarihi ve takip eden günlerde yapılacağı için ödeme listeleri de 15 Mayıs itibarıyla netleşmeye başlayacak.

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Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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