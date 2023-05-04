Evde Bakım Maaşı Mayıs Ayı Ödemeleri Sorgulama ve Yatan İller Listesi: 4 Mayıs 2023 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:44

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşı ödemeleri için nefesler tutuldu. Bu noktada ise "4 Mayıs 2023 evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen bu destek Mayıs ayının ortalarına doğru gündeme geldi. Ödemelerin il il ve genel olarak ayın 15'i itibarıyla yatmaya başladığı biliniyor. İşte 2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi ve tüm detaylar...