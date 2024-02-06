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Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:51 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:51

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Ocak ayında memur maaşları ile birlikte sosyal destek alanların gelirleri de artmıştı. 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı Ocak-Haziran 2024 dönemi için 7 bin 608 lira oldu. Zamlı aylıklar yatmaya başlarken Şubat ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Ödemeler hey ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sms ve e-Devlet sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat 2024 gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan ödemeler için Bakanlıktan gelecek duyurular takip ediliyor. Peki; Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 6 Şubat 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren engelli aylığı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, evde bakım yardımında yükseliş yaşandı.

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Ocak zammı sonrası Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı, 5 bin 98 TL'den 7 bin 609 TL oldu.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Buna göre Ayı ayı ödemelerinin de 15 Şubat tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aralık ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir.

Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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