EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
09:51
Ocak ayında memur maaşları ile birlikte sosyal destek alanların gelirleri de artmıştı. 5 bin 97 lira olan evde bakım yardımı Ocak-Haziran 2024 dönemi için 7 bin 608 lira oldu. Zamlı aylıklar yatmaya başlarken Şubat ayı evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı sorgulanıyor. Ödemeler hey ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabına yatırılıyor. Peki, Şubat ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte sms ve e-Devlet sorgulama ekranı...