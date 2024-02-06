EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 Şubat 2024: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ödeme tarihleri Şubat 2024 gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılan ödemeler için Bakanlıktan gelecek duyurular takip ediliyor. Peki; Evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 6 Şubat 2024 Evde bakım maaşı yatan iller listesi…