Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:20

EYT emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT emekli bayram ikramiyesi 2023 son dakika haberleri: 29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiye konusuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekli olan vatandaşlar "EYT'liler Cumhuriyet ikramiyesinden yararlanabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yılda 2 kez verilen bu ödeme, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyetimin 100. Yıldönümü sebebiyle üçüncü kez verilecek. Peki, EYT 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, EYT Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi…