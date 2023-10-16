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Haberler Fotohaber EYT emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:20

EYT emekli Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ödeme Tarihleri 2023 | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi yatacak mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT emekli bayram ikramiyesi 2023 son dakika haberleri: 29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiye konusuna dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye verileceğini açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında emekli olan vatandaşlar "EYT'liler Cumhuriyet ikramiyesinden yararlanabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Yılda 2 kez verilen bu ödeme, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyetimin 100. Yıldönümü sebebiyle üçüncü kez verilecek. Peki, EYT 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, EYT Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi

EYT 5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika gelişmeleri yakıdan takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, "EYT'liler 5 bin TL bayram ikramiyesinden yararlanacak mı, maaşı bağlanmayan EYT'liler emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alabilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EYT 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023...

EYT 5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin bu düzenlemenin dışında kalacaklarını belirtti. 5 bin TL emekli ikramiyesinden SSK, Bağkur ve memur emeklileri faydalanabilecek. Emekli olduktan sonra çalışan ise 5 bin TL emekli ikramiyesinden faydalanmayacak.

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EYT 5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada; "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız." dedi. 5 bin TL emekli ikramiyelerinin 15 Kasım'a kadar ödenmesi bekleniyor.

EYT 5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE YATACAK MI?

Dul ve yetim aylığı alanlarda ikramiye alabilecekler. Onlar da hisseleri oranında, dul ve yetim aylığı alacaklar.

EYT 5 BİN TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ | EYT 5 bin TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT'LİLER DE İKRAMİYEDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

EYT'liler de ikramiyeden yararlanacak.

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