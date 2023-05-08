EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında maaşları nisan ayında bağlanan EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir son dakika açıklaması ile aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanlar için EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt verdi. Açıklama sonrası Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi araştırmaları hız kazandı. Yılda 2 kez verilen bu ödeme, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 82 artışla 2.000 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SGK açıklaması ile EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi…