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Haberler Fotohaber EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:47

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika haberleri: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası kapsamında maaşları nisan ayında bağlanan EYT'lilere emekli ikramiyesi müjdesi geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir son dakika açıklaması ile aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanlar için EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna yanıt verdi. Açıklama sonrası Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi araştırmaları hız kazandı. Yılda 2 kez verilen bu ödeme, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 82 artışla 2.000 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SGK açıklaması ile EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar, aylıklarını hesaplarında gördü. Maaşları nisan ayında bağlananlar ise Ramazan Bayramı ikramiyelerini alamamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiyeleri ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama ile beraber EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Peki, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, SGK açıklaması ile EYT bayram ikramiyesi ödeme tarihi 2023.

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EYT EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? SGK YANITLADI!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Nisan ayında gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ancak Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanların ikramiyelerinin ödeneceği tarihi duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 Salı günü ödenecek.

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EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

EYT bayram ikramiyesi 2023 son dakika: SGK’dan flaş ödeme tarihi açıklaması! EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

DUL VE YETİMLER DE ALIYOR

Dul ve yetim aylığı alanlar hem en düşük emekli aylığı hem de bayram ikramiyesinden hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin ölen kocasından yüzde 75 oranında 4 bin 125 lira aylık alan yeni zamla birlikte 5625 lira alacak.

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