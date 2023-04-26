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Haberler Fotohaber EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:50

EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi ardından milyonlarca aday emeklilik hakkı elde ederken primi eksik olanlar kademeli emeklilik için araştırmalara başladı. EYT kısmi emeklilik şartları 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının değişip değişmeyeceği en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik var mı soruları yanıt arıyor. İşte, EYT kısmi emeklilik şartları ve yaş sınırı son durum hakkında merak edilenler…

EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

EYT kısmi emeklilik son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Emeklilik yaşa takılanlar yasası kapsamında yer almayan 3600 günle emekliliğin şartları yeniden gündemdeki yerini aldı. Eksik primi olanlara 15 yıl sigortalılık süresini tamamlaması şartıyla emeklilik hakkı tanınacak mı merak ediliyor. EYT kısmi emeklilik şartları 2023 yeniden yanıt arıyor. Yaş şartının değişip değişmeyeceği adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, EYT kısmi emeklilik nedir, var mı, 3600 günden emeklilik çıkacak mı? İşte, detaylar…

EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

EYT YASASI YÜRÜLÜKTE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası yürürlüğe girdi ve başvurular başladı. Mart ayı bitmeden aylık bağlama işlemlerini tamamlayan Nisan ayı itibarıyla ilk ödemelerini aldı.

EYT'liler bayram ikramiyesinde de yararlandı.

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EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

EYT BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

EYT yasasıyla emekliliğe hak kazananların başvuruları 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla başladı ve hala devam ediyor.

Koşulları yerine getiren EYT'liler, müracaat işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da SGK merkezlerinden yapılabiliyor.

EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

3600 GÜNDEN KISMİ EMEKLİLK EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

EYT yasası kapsamında yer almayan 3600 günden emeklilik, yasa sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan emeklilik maddeleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı.

EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

SSK - BAĞKUR PRİM EŞİTLİĞİ KISMİ EMEKLİLİĞİ GETİRECEK Mİ?

Sabah.com.tr ekonomi yazarı Faruk Erdem'in haberine göre Bağ-Kur ile SSK arasında prim eşitliğinin sağlanması da söz konusu.

Bu durumda 9 bin gün olan erkek Bağ-Kur'luların prim gün şartını SSK'daki gibi kadınlarla eşitleyip 7200 güne çekilmesi söz konusu. Bu durumda Bağ-Kur'lulara 5 yıllık bir erken emeklilik avantajı gelebilir.

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