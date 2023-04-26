EYT kısmi emeklilik şartları 2023 son dakika haberleri: EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik yaş şartı değişecek mi?

Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:50

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesi ardından milyonlarca aday emeklilik hakkı elde ederken primi eksik olanlar kademeli emeklilik için araştırmalara başladı. EYT kısmi emeklilik şartları 2023 yılı için gündemdeki yerini aldı. Kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının değişip değişmeyeceği en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. EYT kısmi emeklilik nedir, çıkacak mı, 3600 günden emeklilik var mı soruları yanıt arıyor. İşte, EYT kısmi emeklilik şartları ve yaş sınırı son durum hakkında merak edilenler…