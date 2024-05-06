Giriş Tarihi: 06.05.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
11:33
Fahiş fiyata ceza yağdı! Enflasyonla mücadele güçleniyor! Piyasa işleyişini bozanlar için tedbirler artıyor
Ticaret Bakanlığı piyasalarda haksız fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayarak, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini belirtti.