Fahiş fiyata ceza yağdı! Enflasyonla mücadele güçleniyor! Piyasa işleyişini bozanlar için tedbirler artıyor

TARİFELERE AYKIRI SATIŞLAR ELE ALINDI

Açıklamaya göre, Kurulun son toplantısı 2 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

Toplantıda, başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere, otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar ele alındı.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.