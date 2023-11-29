Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, başvuru sayfası ve şartları gündemdeki yerini almış durumda. 29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarken, amaç ve kapsamı belirtildi. 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi hakkında ek bilgi almak isteyen vatandaşlar, "faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?" sorusuna yanıt aramakta. Çalışmanın kapsamı ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar