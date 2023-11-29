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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 08:26

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar, başvuru sayfası ve şartları gündemdeki yerini almış durumda. 29 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı çıkarken, amaç ve kapsamı belirtildi. 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi hakkında ek bilgi almak isteyen vatandaşlar, "faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?" sorusuna yanıt aramakta. Çalışmanın kapsamı ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

Aile ve Gençlik Fonu'nun Resmi Gazete'de onaylanmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş, "0 faizli evlilik kredisi başvuru ne zaman, şartlar neler, başvuru nasıl yapılır?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz kredi ilk olarak deprem bölgesinde başlayacak. Peki, faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı? İşte detaylar

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

BAKAN GÖKTAŞ FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre kesin olmamakla birlikte şartlar şu şekilde olacak;

Yaş sınırı (18-27),

Gelir kriteri,

Belli suçlara bulaşmamış olmak gibi birçok kriter geçerli olacak!

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

Faizsiz evlilik kredisi başvuru e devlet: Aile ve Gençlik Bankası kuruldu! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, şartları neler, kaç yaş sınırı var?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

"Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin TL iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek."

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