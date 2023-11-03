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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 10:41

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, e devletten mi sorusu yanıt arıyor. 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı ve hayata geçirilecek iller belli olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere proje yakında başlayacakken, 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. 2 yıl ödemesiz kredi, Aile ve Gençlik Bankası kurulmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, konu hakkında detaylar

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaadi olarak duyurduğu yeni evlenenlere kredi Meclis'e sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir Aile ve Gençlik Fonu sunulacakken, şartları tutan kişilere 150 bin TL'lik kredi verilecek. Projenin pilot illeri de belirlendi. İşte, aizsiz evlilik kredisi şartları, yaş sınırı ve başvuru detayları.

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

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Evlenecek çiftlere 2 yıl ödemesiz kredi verilmesini de içeren 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu.

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Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre;

- Deprem bölgesine öncelik,

- Yaş sınırı,(18-27 Yaş)

- Gelir kriteri,

öncelkli olan kriterler arasında yer alacak.

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Faizsiz evlilik kredisinin Ocak ayından önce çıkması bekleniyor.

Bakan Göktaş"Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

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