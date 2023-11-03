Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MA HİNUR Ö ZDEMİR GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."