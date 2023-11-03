Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri: Bakan Göktaş açıkladı! 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır, e devletten mi sorusu yanıt arıyor. 150 bin TL Faizsiz evlilik kredisi yaş sınırı ve hayata geçirilecek iller belli olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu hakkında açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesi öncelikli olmak üzere proje yakında başlayacakken, 'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Başkanlığına sunuldu. 2 yıl ödemesiz kredi, Aile ve Gençlik Bankası kurulmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Peki, faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru nasıl yapılır? Faizsiz evlilik kredisi şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, konu hakkında detaylar