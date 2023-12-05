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Haberler Fotohaber FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 16:29

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası iç ve dış ekonomik dengesi sarsan kararlarını almaya devam ediyor. Kasım ayında gerçekleşen faiz kararında beklenen oldu ve politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtmişti. Bu noktada, Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Aralık FED faiz kararı hakkında detaylar

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Son 22 yılın en yüksek faizi yer alırken, FED yaptığı açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

KASIM FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilen açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

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