FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Son 22 yılın en yüksek faizi yer alırken, FED yaptığı açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.