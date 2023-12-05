FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası iç ve dış ekonomik dengesi sarsan kararlarını almaya devam ediyor. Kasım ayında gerçekleşen faiz kararında beklenen oldu ve politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtmişti. Bu noktada, Aralık FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Aralık FED faiz kararı hakkında detaylar