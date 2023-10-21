Gök Vatan’a bir koruyucu daha: RETİNAR! Muadillerine fark attı! Dron ve paramotor gibi güncel tehditlere yerli cevap

TESTLERDE KENDİNİ KANITLADI, EN YENİ TEKNOLOJİLERLE GÜNCELLENİYOR
Güncel bazı gelişmelerde ortaya çıkan tehditlerle Türk güvenlik güçlerinin uzun süredir ilgilendiğini ifade eden Alparslan, kendilerinin de teknolojik çalışmalarını buna göre yönlendirdiklerini ve kapsamlı testler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Testlerde 9 kilometrenin üzerinde bir menzilde hedefleri arayıp izlemeye alabildiklerini anlatan Alparslan, sistem radar temelli olduğu için gece-gündüz koşullarından, hava şartlarından, sisten etkilenmediğini ifade etti. Alpaslan, "Çok yoğun sis ortamında da testler yaptık. Öyle ki görüş mesafesi çok düşük, bulut çökmüş ortamlarda testler gerçekleştirdik. 9,3 kilometreden tespitler yapabildiğimizi gördük. Bu tespitlerde doğru teşhis ve sınıflandırma yapabildiğimizi gördük. Bu anlamda Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde yer alan, onlara çok önemli kuvvet sağlayan bir unsur çıkartmış olduk. İhracat çalışmalarına da yoğun olarak devam ediyoruz."
Selçuk Kerem Alparslan, envanterde olan ve teslimatları süren tüm Retinar FAR-AD radarlarının bu özelliklere sahip olduğunu, milli teknoloji ürünü olmasının avantajıyla da çözümleri sürekli destekleyip en yeni teknolojilerle güncellediklerini söyledi.