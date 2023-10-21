Gök Vatan’a bir koruyucu daha: RETİNAR! Muadillerine fark attı! Dron ve paramotor gibi güncel tehditlere yerli cevap

MUADİLLERİNE FARK ATTI

"Asimetrik hedef" olarak nitelendirilen bu tehditlere karşı konvansiyonel hava savunma sistemlerinin önemli zaaflara sahip olduğuna işaret eden Alparslan, şöyle konuştu:

"Onların boşluklarını değerlendiriyor bazı unsurlar. Terörist faaliyetlerde kullanabiliyor hatta devlet aktörlerinin de sıklıkla kullanmaya başladıklarını görüyoruz güncel olaylarda. Mini-mikro İHA dediğimiz bu kategorideki hedefler alçakta uçuyor, görünmüyorlar. Yani çok kolay görünebilir hedefler değil. Yavaş geliyorlar, yerine göre hızlanabiliyorlar, dolanabiliyorlar, gezinebiliyorlar o kadar zor bir hedef kategorisi ki bunlara yönelik unsurlar geliştirmeniz gerekiyor.

Retinar FAR-AD anti-dron radarı 360 derece yancada, yükselişte de 40 derece gibi geniş bir kesit konide, uzayda hedefleri coğrafi olarak konumlandırıyor. Onların konumlarını yüksek çözünürlük ve doğrulukta buluyor. Yönelimlerini, hızlarını buluyor ve bunları da komuta kontrol sistemleri üzerinden karşı tedbir gösteren unsurlara yönlendiriyor. Bu hedeflere karşı çok önemli bir kuvvet çarpanı. Retinar FAR-AD bu tür hedeflere karşı etkili olmak için hedefleri arayıp bulurken izlemeye alıyor, izlerken de sınıflandırıyor. Yani gelen hedef mi, kuş mu, dron mu, hatta paramotor mu ayrıştırabiliyor. Bu da onu benzerlerinden çok farklı kılıyor açıkçası."