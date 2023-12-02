Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları son dakika haberleri...Fed, pandemi süreciyle yükselen enflasyonu hedefledikleri orana düşürmek için faiz artış serisine girdi. Faiz artırımları ons altın fiyatının küresel piyasalarda baskılanmasına sebep oldu. Fed'in faiz artırımlarında sona geldiği beklentisinin artmasıyla altın fiyatları rüzgarı arkasına aldı. Mayıs ayında 2053 dolar seviyesi ile yılın en yüksek rakamını gören ons altın, Şubat ayında da 1804 dolar seviyesi ile yılın en düşük rakamlarını gördü. Gram altın, yıl başından bu yana yüzde 73 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Peki bu hafta 1900 liranın üzerini test ederek rekor seviyeye ulaşan gram altın yılı nasıl kapatacak? Altın fiyatları tarafında yeni rekorlar gelir mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bu cümleyi çok duyacaksınız' diyerek rakam verdi.