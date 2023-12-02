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Giriş Tarihi: 02.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 12:38

Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

Altın fiyatları son dakika haberleri...Fed, pandemi süreciyle yükselen enflasyonu hedefledikleri orana düşürmek için faiz artış serisine girdi. Faiz artırımları ons altın fiyatının küresel piyasalarda baskılanmasına sebep oldu. Fed'in faiz artırımlarında sona geldiği beklentisinin artmasıyla altın fiyatları rüzgarı arkasına aldı. Mayıs ayında 2053 dolar seviyesi ile yılın en yüksek rakamını gören ons altın, Şubat ayında da 1804 dolar seviyesi ile yılın en düşük rakamlarını gördü. Gram altın, yıl başından bu yana yüzde 73 değer kazanarak yatırımcısını sevindirdi. Peki bu hafta 1900 liranın üzerini test ederek rekor seviyeye ulaşan gram altın yılı nasıl kapatacak? Altın fiyatları tarafında yeni rekorlar gelir mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 'Bu cümleyi çok duyacaksınız' diyerek rakam verdi.

Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

Son dakika altın haberleri…Yıla 1115 lira seviyesinden başlayan gram altın, dün 1977 lira seviyesi ile rekor tazeledi. İsrail-Hamas Savaşı'nın başlamasıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, son günlerde en çok konuşulan enstrümanlar arasında. Yatırımcılarına yılda yüzde 73 kazandıran gram altın fiyatı için kritik seviyeler neler? 2024 yılında merkez bankaları ve özellikle Fed faiz düşürmeye başlarsa altın fiyatları tarafında hangi rakamlarla karşılaşabiliriz? Gram altın fiyatı bu seneye nasıl kapatır? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmesiyle beraber canlı altın fiyatları…

Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın fiyatları son haftalarda zirveyi sık sık yeniledi. Gram altın fiyatı üst üste kırdığı rekorlarla yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki yatırımcısına yılbaşından bu yana yüzde 73 kazandıran gram altın yükselişini sürdürecek mi? Altın fiyatları cephesinde kritik seviyeler neler? Almalı mı satmalı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber'e değerlendirdi. "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız diyen İslam Memiş kritik seviyeleri açıkladı.

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Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

GRAM ALTIN 1977 LİRA SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ

İslam Memiş'in dikkat çeken altın fiyatları analizi:

"Gram altın fiyatı 1115 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Dün 1977 lira seviyesine kadar yükseldi. Yılı 1950-2000 lira seviyesinde tamamlayabilir beklentimiz vardı. Şu anda bu beklentimiz gerçekleşiyor. Zaman zaman kar satışları gelecektir.

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Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

İSLAM MEMİŞ 'BU CÜMLEYİ ÇOK DUYACAĞIZ' DİYEREK RAKAM VERDİ

Bu yıl gram altın hem ons hem dolardan destek görerek 2023 yılını birincilikle tamamlıyor. Aslında son 20 yıldır böyle. Gram altın her yılın şampiyonu. Özellikle son aylarda ons altın tarafında yaşanan yükselişin de buna destek verdiğini gözlemliyoruz. Ama rekorlar bitmedi. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız. Çünkü 2500 devamında 2700 lira gibi bir kritik seviye var yukarıda 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 lira seviyesine kadar görünme ihtimali yüksek. Ve bu ihtimal her geçen gün güçlenmeye devam ediyor.

Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

GRAM ALTIN FİYATINDA KRİTİK SEVİYELER

Gram altın 2024 yılının şampiyonluğunu ilan etmeye şimdiden hazırlanabilir. Özellikle ons altın için 2350 dolar seviyesini bekliyoruz. Gram altın fiyatında 2700 lira seviyesinin sonrasında 3000 lira seviyesinin hedef alındığını bir yıl bizi bekliyor olabilir.

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