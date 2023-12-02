Gram altın tarihi zirvesinde! Yükseliş sürecek mi? İslam Memiş ‘Bu cümleyi çok duyacağız’ diyerek rakam verdi

İSLAM MEMİŞ 'BU CÜMLEYİ ÇOK DUYACAĞIZ' DİYEREK RAKAM VERDİ

Bu yıl gram altın hem ons hem dolardan destek görerek 2023 yılını birincilikle tamamlıyor. Aslında son 20 yıldır böyle. Gram altın her yılın şampiyonu. Özellikle son aylarda ons altın tarafında yaşanan yükselişin de buna destek verdiğini gözlemliyoruz. Ama rekorlar bitmedi. Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız. Çünkü 2500 devamında 2700 lira gibi bir kritik seviye var yukarıda 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 lira seviyesine kadar görünme ihtimali yüksek. Ve bu ihtimal her geçen gün güçlenmeye devam ediyor.