Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
09:22
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol, Kızıldeniz'deki gerginliği fiyatlamaya devam ediyor. Bir yandan da piyasalarda Fed'in yapacağı faiz indirimleri fiyatlanıyor. Bu gelişmelere paralel benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zamlar gelecek mi merak ediliyor. 16 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...