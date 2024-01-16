GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİN-MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM,ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları, Orta Doğu'da gerilimi yüksek tutan Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik devam eden saldırıları ve dolardaki kazanımlarla denge arayışına girdi. Brent petrolde yaşanan gelişmeler benzin-motorin fiyatları için indirim, zam var mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? 16 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?