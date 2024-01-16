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Haberler Fotohaber GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 09:22

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol, Kızıldeniz'deki gerginliği fiyatlamaya devam ediyor. Bir yandan da piyasalarda Fed'in yapacağı faiz indirimleri fiyatlanıyor. Bu gelişmelere paralel benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zamlar gelecek mi merak ediliyor. 16 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Son dakika haberleri...Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol varil fiyatı tarafında yaşanan dalgalanmalar sonrası değişiyor. Akaryakıt fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol 78 dolar seviyelerinde seyrederken, benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİN-MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM,ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları, Orta Doğu'da gerilimi yüksek tutan Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik devam eden saldırıları ve dolardaki kazanımlarla denge arayışına girdi. Brent petrolde yaşanan gelişmeler benzin-motorin fiyatları için indirim, zam var mı sorusunu gündeme getiriyor. Peki benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı? 16 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...

İl il benzin fiyatı;

İstanbul'da 36,87 TL
Ankara'da 37,50 TL
İzmir'de 37,68 TL

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 39,06 TL
Ankara'da 39,75 TL
İzmir'de 39,95

Motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam yok.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ: Gerilimler petrol fiyatlarını yukarı çekti! 16 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

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