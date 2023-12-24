Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
15:04
HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK'dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...
Halka Arz takviminde uzun süredir yeni bir şirket ismi açıklanmadı.Yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilen halka arz takvimi Aralık ayının başlarında hareketli bir giriş yapmıştı ancak Aralık ayının sonlarına doğru Sermaya Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Yatırımcılar Aralık ayı için yeni halka arz haberi beklerken, konu hakkında ayrıntıları araştırıyor. Aralık ayında yeni halka arz yok mu, Ocak ayında mı halka arz onayları başlayacak? İşte, 25-26-27-28 Aralık halka arz takvimi!