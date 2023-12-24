HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

25-26-27-28 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ

Bu hafta halka arz olacak şirketler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haftalık bültenin yayınlanması bekleniyor.

25-26-27-28 Aralık tarihinde halka arz olacak şirketler listesi henüz açıklanmadı. Halka arzına onay verilen firmalar SPK tarafından duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

Ancak Aralık ve Ocak ayında halka arz olması beklenen taslak liste şu şekilde;