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Haberler Fotohaber HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK'dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...
Giriş Tarihi: 24.12.2023 15:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 15:04

HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK'dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

Halka Arz takviminde uzun süredir yeni bir şirket ismi açıklanmadı.Yatırımcılar tarafından sıklıkla takip edilen halka arz takvimi Aralık ayının başlarında hareketli bir giriş yapmıştı ancak Aralık ayının sonlarına doğru Sermaya Piyasası Kurulu'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Yatırımcılar Aralık ayı için yeni halka arz haberi beklerken, konu hakkında ayrıntıları araştırıyor. Aralık ayında yeni halka arz yok mu, Ocak ayında mı halka arz onayları başlayacak? İşte, 25-26-27-28 Aralık halka arz takvimi!

HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

Halka arz takvimi Aralık ayında SPK onayı ile 4 şirketi duyurdu. Halka arz olan şirketler (Avrupakent Gayrimenkul, Mega Metal, Kuzey Boru, Sur Tatil Evleri) talep toplama işlemlerini tamamlamış ve sonuçlarını açıklamıştı. Peki, Aralık ayında SPK'dan yeni onay var mı? 25-26-27-28 Aralık Halka arz olacak yeni şirketler hangisi?

HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

25-26-27-28 ARALIK HALKA ARZ TAKVİMİ

Bu hafta halka arz olacak şirketler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından haftalık bültenin yayınlanması bekleniyor.

25-26-27-28 Aralık tarihinde halka arz olacak şirketler listesi henüz açıklanmadı. Halka arzına onay verilen firmalar SPK tarafından duyurulduğunda haberimize eklenecektir.

Ancak Aralık ve Ocak ayında halka arz olması beklenen taslak liste şu şekilde;

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HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

TASLAK ARZLAR

KOTON

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

EKIM
(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

DNYVA
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

HALKA ARZ AKVİMİ 25-26-27-28 Aralık || SPK’dan yeni onay var mı? Halka arz olacak yeni şirketler listesi...

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.

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