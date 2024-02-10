GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

Yeni halka arz olacak şirketler ekonomi ilgililerinin gündeminde. SPK bülteni ile talep toplama tarihleri araştırılıyor. Her şirket için ayrı ayrı sorulan talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var gibi konu başlıkları değerlendiriliyor. İşte, halka arz takvimi 2024...