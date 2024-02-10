Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
11:57
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?
Halka arz takvimi 12-16 Şubat haftası için yatırımcıların radarına girmiş durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler; tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, lot sayısı özelinde takip ediliyor. Şubat ayı Pasifik Donanım ve Bor Şeker ile başladı. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak, kaç lot verecek? İşte, ayrıntılar...