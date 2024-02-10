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Haberler Fotohaber GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 10.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 11:57

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi 12-16 Şubat haftası için yatırımcıların radarına girmiş durumda. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketler; tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve büyüklüğü, lot sayısı özelinde takip ediliyor. Şubat ayı Pasifik Donanım ve Bor Şeker ile başladı. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler ne zaman çıkacak, kaç lot verecek? İşte, ayrıntılar...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

Yeni halka arz olacak şirketler ekonomi ilgililerinin gündeminde. SPK bülteni ile talep toplama tarihleri araştırılıyor. Her şirket için ayrı ayrı sorulan talep toplama tarihleri ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var gibi konu başlıkları değerlendiriliyor. İşte, halka arz takvimi 2024...

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

YENİ HALKA ARZ VAR MI?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan 1 yeni şirke halka arza çıkıyor. Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. için hazırlık başladı.

İşte, detaylar...

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GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ NE ZAMAN, KAÇ LOT VERİR, HİSSE FİYATI NE KADAR?

Yeni halka arzda talep toplama tarihleri 14-15-16 Şubat olarak belirlendi. 155.930.000 lotla halka arza çıkacak Limak Doğu Anadolu Çimento hisse fiyatı 16,20 TL olacak. Şirketin borsa kodu LMKDC olacak.

Eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılacak hisseler Yıldız Pazar'da işlem görecek.

GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?

TASLAK HALKA ARZLAR

  • Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

  • Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

  • Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
  • Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.
GÜNCEL HALKA ARZ TAKVİMİ 12-16 Şubat 2024 | Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirket, talep toplama ne zaman?
  • Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.
  • Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Enda Enerji Holding A.Ş.
  • Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
  • (...)
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